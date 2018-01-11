Fırınlanmış patates çorbası malzemeler

4 adet büyük boy patates

50 gram tereyağı

2/3 bardak un

8 bardak süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 ml krema

Fırınlanmış patates çorbası nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını iyice yıkayın ve kurulayın. Patatesleri iyice pişene kadar 1 saate yakın fırınlayın. Bir tencerede tereyağını eritin. Unu 1 dakika kadar yağda kavurun. Sütü ekleyin ve topaklanmaması için iyice çırpın. Kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Patatesleri ortadan yarın ve içlerini kaşıkla oyun. Patatesi, kaşarı, baharatları ekleyin ve karıştırın. 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin ve ocaktan almadan hemen önce kremayı ilave edin.

Fırınlanmış patates çorbası

patates çorbası

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