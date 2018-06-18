First Lady'den Beyaz Saray yönetimine sert eleştiri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sınırda ailelerin ayrıldığını görmekten "nefret ettiğini" söyledi.

Sözcüsü Stephanie Grisham, Melania Trump'ın ABD'nin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle binlerce çocuğun ailelerinden ayrı düştüğünü görmekten "nefret ettiğini" ve "sınırın her iki yanındaki tarafların göç yasalarında reform yapmasını" ümit ettiğini belirtti.

Grisham, Melania Trump için "Yasalara uyan ama aynı zamanda vicdanla yönetilen bir ülkeye ihtiyacımız olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ülke sınırındaki yasa dışı geçişlerde 19 Nisan-31 Mayıs'ta yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koymuştu.

Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.

Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, Demokratlar ve çok sayıda tanınmış isim tarafından eleştiriliyor.

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