First Lady'nin ceketinde kafa karıştıran mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ailelerinden ayrılan göçmen çocuklarla ilgili yaşanan kriz için Teksas'a düzenlediği ziyarette giydiği ceketle kafa karıştırdı.

First Lady'nin üzerindeki ceketin arkasında büyük beyaz fırçayla boyanmış izlenimi veren harflerle "Ben gerçekten umursamıyorum. Ya sen?" yazması dikkat çekti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, "Bu bir ceket. Gizli bir mesajı yok. Bugün Teksas'a yapılan önemli ziyaretin ardından, umarım medya onun gardırobuna odaklanmayı seçmez" ifadelerini kullandı.

Melania Trump'ın Teksas'a yönelik ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen çocukların ailelerinde ayrılmamasını sağlayacak kararnameyi imzalamasından bir gün sonra gerçekleşti. ABD sınırlarında Trump yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlayan 'sıfır tolerans' politikasıyla birlikte, ebeveynleriyle beraber yasa dışı bir şekilde sınırı geçen çocuklar ailelerinden ayrılarak bakım merkezlerine alınırken, aileleri ise gözaltına alınıyordu.

Melania Trump, Teksas'ta ailelerinden ayrılan çocuklarla görüşürken, mümkün olan en kısa süre içerisinde çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesi yardımcı olacağını söyledi.

Öte yandan ABD'de gündem yaratan First Lady'nin ceketiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Melania'nın ceketinin arkasında 'Ben gerçekten umursamıyorum. Ya sen?' yazısı yalan haber medyasından bahsediyor. Melania onların ne kadar yalancı olduğunu öğrendi ve artık gerçekten umursamıyor" ifadelerini kullandı.