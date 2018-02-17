ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Florida eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırı sonucu hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle de bir araya geldi.

Trump, eşi Melania Trump, Fliroda Valisi Rick Scott, Başsavcı Pam Bondi, Senatör Marco Rubio, Sorumlu FBI Özel Temsilcisi Robert Lasky ile birlikte Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Broward Şerif Merkezini de ziyaret ederek, olaya müdahale eden kolluk kuvvetlerinin yetkilileri ile görüşerek bilgi aldığı açıklandı.

Melania Trump'ın uçaktan inerken Donald Trump'a yine soğuk davranması ve elini vermemesi, Trump'ın First Lady'nin serçe parmağını tutması ise gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda da bir benzeri olayda, ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeleri gereken Trumplar arasında gerilim devam ediyor olacak ki, Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyordu.

TRUMP HAKKINDA ORTAYA ATILAN İLİŞKİ İDDİALARI MI ÇİFTİN ARASINI AÇTI?

Yazdığı kitapla ABD'de büyük ses getiren gazeteci Michael Wolff, Trump'ın 29 yaşındaki Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks ile aşk yaşadığını öne sürmüş, Donald Trump ile Melania Trump'ın ayrı yataklarda uyuduğu iddiasını ortaya atmıştı. Çiftin arasına giren ismin Hope Hicks olduğu öne sürülmüştü.

ABD basını bir süredir, Melania Trump'ın iddialar üzerine Beyaz Saray'ı terk ettiğini ve geceleri D.C Hotel'de kaldığını ileri sürmüştü.

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY İLE İLİŞKİ İDDİASI

Diğer yandan Trump ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley arasında da bir ilişki olduğu iddiası da ABD kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

PORNO YILDIZINA SUS PAYI

Ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford ile ilişki yaşadığı iddia edilmiş, geçmiş yıllarda Clifford da çıktığı bir yayında yaptığı açıklamalarla bu iddiaları yalanlamamış, ancak sus payı olarak para aldığı iddialarına itiraz etmişti. Trump'ın avukatı Michael D. Cohen ise geçtiğimiz günlerde 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etti.

Trump'ın avukatının itirafının ardından Stephanie Clifford sessiz kalmadı ve menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla açıklamada bulundu. Rodriguez, "Cohen'in Daniels'a sus payı verdiğini söylemesi, sözleşme ihlali anlamına gelir. Şimdi Daniels her şeyi söylemekte özgürdür. Daniels, hikayeyi anlatacak" dedi.

FIRST LADY YALNIZ GELMİŞTİ

Trump'ın ilk kez Kongre'de Birliğin Durumu konuşması yapmasının öncesinde yayımlanırken, Melania Trump, iddiaların gündeme gelmesinden sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarken, Kongre'ye giderken Capitol binasına önceki First Lady'lerin aksine eşinden ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekmişti.

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