ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" dedi.

Jimmy Kimmel'in talk şovuna çıkan Stephanie Clifford, kendi adı ve imzasıyla çıkan yalanlama açıklamasının yayımlanması için yetki vermediğini söyleyerek, sunucu Kimmel'ın 2011 yılında Trump ile ilişkisini anlattığı röportajdan alıntılarak yaparak, gerçek oldup olmadığını sorması üzerine de "Bana gerçeği tanımla" yanıtını verdi.

SUS PAYI

Bu açıklamalar, Trump'ın ilk kez Kongre'de Birliğin Durumu konuşması yapmasının öncesinde yayımlanırken, Melania Trump, iddiaların gündeme gelmesinden sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kongre'ye giderken Capitol binasına önceki First Lady'lerin aksine eşinden ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti.

Trump'ın Beyaz Saray'daki birinci yılıyla ilgili 'Gazap ve Öfke' kitabının yazarı Michael Wolff'un ABD Başkanı'nın ekibinden bir kadınla ilişki yaşadığı iddiasının ardından Melania'nın yatakları ayırdığı söylentileri de çıkmıştı. ABD basını bir süredir, Melania Trump'ın iddialar üzerine Beyaz Saray'ı terk ettiğini ve geceleri D.C Hotel'de kaldığını ileri sürmüştü.

Ayrıca, Trump'ın Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden kısa bir süre önce Stephanie Clifford'a 2006'da girdikleri cinsel ilişki hakkında susması için 130.000 dolar ödeme yaptığını yazmıştı. Ancak önce Trump'ın avukatı Michael Cohen, ardından Stephanie Clifford iddiaları yalanlamıştı.

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY İLE İLİŞKİ İDDİASI

Diğer yandan Trump ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley arasında da bir ilişkiolduğu iddiası, geçen hafta ABD kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı "Gazap ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitapla en çok satanlar listesinin başında bulunan Michael Wolff, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla yasak ilişkisinin olduğunu anlayacaklarını ileri sürmüştü.

Söz konusu iddia tartışılırken bu kişinin, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley veya Trump'ın İletişim Direktörü Hope Hicks olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmiş; Haley ise iddiaları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek reddetmişti.

2011 YILINDA İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Trump'ın avukatı 10 Ocak'ta, Clifford'ın imzasının olduğu ve "Trump'la ilişki iddialarının reddedildiği" bir mektubu açıklarken, söz konusu mektuptan kısa bir süre sonra "In Touch" adlı haftalık dergiye röportaj veren Clifford ise "Trump'la 2006 yılında ilişki iddialarının doğru olduğunu" söyledi.

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