ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, perşembe günü Teksas eyaletinde sığınma merkezlerini ziyaretinde giydiği ceket yüzünden sosyal medyada eleştirilmişti. First Lady'nin sığınma merkezlerini ziyaretinde "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, ya sen?) yazılı ceketi çok tepki çekmişti ancak sözcüsü kıyafetin arkasında "gizli mesaj yok" açıklamasını yapmıştı.

Oregon'da bir giyim markası olan Wildfang, Melania Trump'a tepki göstererek "Gerçekten umursuyorum, ya sen?" baskılı T-shirt üreterek yardım kampanyası başlattı.

Wildfang CEO'su Emma McIlroy, kadınları ve az temsil edilen toplulukları desteklediğini söyleyerek yeni koleksiyonu yapmaya karar verdiği açıkladı. Büyük ilgi gören koleksiyon, bir ceket ve 40 dolar ile 98 dolar arasında değişen bir T-shirt'den oluşurken tüm gelirler sınır durumunda göçmenlere yasal hizmet sağlayan bir organizasyon olan RAICES Texas'a bağışlanacak. McIlroy "Halkın bu şekilde tepki vermesini izlemek çok heyecan verici ve insanlara etki oluşturmak için bir yol gösterme ayrıcalığına sahip olmak çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

McIlroy, "Göçmenlerle gururla yaşıyoruz ve haklarını destekliyoruz. RAICES bu aileler için inanılmaz şeyler yapıyor. Çocukları ebeveynleri ile yeniden bir arada görmeği umuyoruz. Buradaki amaç farkındalığa yol açmak. İnsanların harekete geçmesini istiyoruz, tüm paranızı RAICES'e vermenizi istiyoruz. Harika işler yapıyorlar!" ifadelerini kullandı.