Slovenya asıllı olan ve ABD'de uzun süreli oturuma sahip olan anne baba, binada bir saat kaldıktan sonra soruları cevaplandırmadan ayrıldı.

Ailenin avukatının, vatandaşlık prosedürünü takip ettiği ifade edildi.

Viktor ve Amalija Knavs'ın avukatı Michael Wildes ve Beyaz Saray First Lady'nin ailesinin ABD vatandaşlığı başvurusu yapıp yapmadığı konusunda yorumda bulunmadı.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, göçmenlik uygulamalarına kısıtlama getirmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER