Kozan ilçesine bağlı Bulduklu, Kuyuluk ve Pekmezci mahallelerinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle maddi hasar oluştu. Fırtına ve yaşanan sel nedeniyle kaya parçaları ve kökünden sökülen ağaçlar köy yollarına devrilirken, üzerine ağaç devrilen araçlar ve sel baskınına uğrayan evlerde maddi hasar oluştu.

İHA'nın haberine göre, Kozan Ziraat Odası İkinci Başkanı Salim Açıkgöz ve Ziraat Odası çalışanları köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde ekinlerin ve narenciyelerin büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Kuyuluk Köyü Muhtarı Mehmet Bozdoğan, yağmurdan sonra Kozan Belediyesi, ASKİ ve TEDAŞ ekiplerinin müdahale ettiğini ancak zayiatın büyük olduğunu dile getirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER