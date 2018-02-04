Meteoroloji, Kuzey Ege, Güney Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceği yönünde uyarılarını yapmıştı. İstanbul'da ve bazı illerde etkili olan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ile birlikte vatandaşlar 'Fırtına ne zamana kadar sürecek' sorusuna yanıt ararken, Meteorloji İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da beklenen yağış 17:40 sularında başladı. Peki, İstanbul'da fırtına ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den 4 Şubat 2018 son dakika hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?
Marmara bölgesinde Cumartesi öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın, pazar günü yani bugün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Kuzey Ege, Güney Ege ve Batı Karadeniz'de de fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.
Meteoroloji'den gelen uyarıya göre, fırtına bugün öğle saatlerine kadar Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması söylendi.
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI
Meteoroloji sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Saat 17:40 sularında beklenen yağış başladı. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16
İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14
YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU
İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir yük gemisi Zeytinburnu’nda sahile vurdu. Kamboçya bandıralı olan geminin, mürettebatı tarafından 2015 yılında terk edildiği öğrenildi.
AA'nın haberine göre, Zeytinburnu ile Bakırköy açıklarında demirli olan ve sahibinin borçları sebebiyle 3 sene önce terk edildiği öğrenilen Kamboçya bandıralı Tallas Phnompenh isimli gemi, İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosta sürüklenerek, Zeytinburnu sahilinde karaya çarptı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle kurtarma çalışmaları henüz yapılamayan geminin sabaha karşı sürüklenmeye başladığı ifade edildi. Kum iskelesi olarak bilinen bölgede sahile vuran geminin, sürüklenme anında denizde bulunan diğer gemilere çarpmaması muhtemel bir faciayı da önledi. Geminin yakıt tankının boş olması sebebiyle yakıt sızdırma ihtimalinin de olmadığı öğrenildi.
2015 yılında mürettebatı tarafından terk edilen ve bu süre zarfında Zeytinburnu açıklarında demirli olan geminin geçen yıl da yan yattığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.
DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 15 derece ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olacak.
Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 24, Ardahan'da 14, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 5 santimetreye olarak kayıtlara geçti.
Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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