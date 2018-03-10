Hedefe doğru ilerledikçe kar kalınlığı artıyordu. Dağın etekleri bembeyaz... Yürümek güç, kar küreme araçlarıyla yola koyulduk. 2 bin 700 metre rakımlı final noktasında yarışçıları beklemeye başladık. Kayak alanına vardığımızda aşağıda mahşeri bir kalabalık vardı; yaklaşık 5 bin izleyici. Kimisi yemek yiyor, kimisi yarış öncesi hazırlık yapıyor, kimisi de kendini müziğe kaptırmış dans edip eğleniyordu. Ancak herkes bir amaç için gelmişti; FIS Snowboard Dünya Kupası’nı -4 dereceye rağmen yerinde izlemek. Yarış alanına varamayanlarsa Develi Kapı’daki dev ekranın karşısında... HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Yarışçılara iyi haber, kar yağışı yok. Kötü haberse sert rüzgâr. Uzaktan izliyor olsanız da yarışçıların heyecanını soğuk eşliğinde iliklerinize kadar hissediyorsunuz. İnanılmaz bir rekabet var. Toplamda 4 saat süren yarışlar bittiğinde herkes şaşırmıştı. Çünkü favori isimlerden 2018 Kış Olimpiyatları Snowboard Kadınlar Paralel Dev Slalom’da altın madalyalı Ester Ledecka ikinci olmuştu. Bu duruma birinciliği alan Rus sporcu Milena Bykova bile şaşırdı. Üçüncülüğü de Avusturyalı Daniela Ulbing aldı. Ne yazık ki Türkiye’den katılan yarışmacı Elif Kübra Geneşke dereceye girmeyi başaramadı...

Erkeklerde ise sonuç şöyle: Alman Stefan Baumeister birinci, İtalyan Edwin Coratti ikinci (eğer düşmeseydi birinci olacaktı) ve Slovenya’dan Tim Mastnak üçüncü oldu. Yarışta sporculara toplam 50 bin İsviçre Frangı (201 bin TL) para ödülü dağıtıldı. Hava sanki yarışın bitmesini bekliyormuş gibi, kutlamadan sonra lapa lapa yağmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tüm yarışçılar ve izleyiciler kendini müziğe kaptırdı.

‘Türkiye’de Rusya’ya göre çok olanak var’

Baumeister ve Bykova ile konuştuk.

Zorlu rakipleriniz vardı ama şampiyon oldunuz, nasıl hissediyorsunuz?

Bykova: İlk Dünya Kupası şampiyonluğum. Mutluyum çünkü hayalini çok kuruyordum.

Baumeister: Çok mutluyum. Buradaki karı çok sevdim. Gelecek yıl tekrar gelmeyi umuyorum.

Yarışa nasıl hazırlandınız?

Bykova: Sakindim. Çünkü dünyadaki en hızlı snowboard’culardan biri olduğumu biliyorum.

Baumeister: Antrenman çok iyi değildi aslında... Yarışta kar iyi durumdaydı.

Bu sonucu bekliyor muydunuz?

Bykova: Beklediğimi söyleyemem.

Pist hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bykova: Kar seviyesi genç snowboard’cular için yeterli seviyede. Benim şehrime oranla burada daha çok olanak var.

‘Fotoğrafta kadının gözü çok güçlü’

2010’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden teklif alan sayılı kadın Olimpiyat fotoğrafçılarından, 9 Olimpiyat’a katılan Mine Kasapoğlu’na sorduk.

İşinizin en zor yanı nedir?

Sporculuğumda yakalayamadığım noktaları, fotoğrafçılığımla yakalayabiliyorum. Olimpiyatlarda piste girebilen 40 fotoğrafçı var. Soçi ve Pyeongchang’da bu işi yapan dünyadaki ilk ve şimdilik tek kadınım. Türkiye’yi fotoğraf alanında temsil ediyor olmak büyük bir gurur.

Bu gerçekten çok önemli.

Kadın ve sporcu olmamın getirdiği başka bir bakış açısı var fotoğraflarımda. Daha çok kadın olmalı. Fotoğrafta kadının gözü çok güçlü. Çok maskülen bir ortamdayız. Kadınlar bu işe çok farklı bir soluk getirebilir. Ben çok hissederek çekiyorum, erkekler avlayarak çekiyor. İkisi de gerekli.

5 Erciyes, 1 Kasım’dan 1 Mayıs’a kadar 5 ay boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Teknoloji desteği

Kayak her ne kadar doğayla baş başa yapılsa da bu sporun, giysilerinden kayak takımlarına kadar her detayında teknoloji yatıyor. Bu yıl 3. kez Erciyes’te gerçekleşen FIS Snowboard World Cup öncesi Apple Watch da yeni kayak ve snowboard uygulamalarıyla kayakçıları destekledi. Sadece profesyoneller değil, kayak meraklıları yeni güncellemeler sayesinde aktivitelerini Apple Watch Series 3’ü kullanarak takip edebiliyor. Böylece kayma verileri kaydediliyor, dikey iniş bilgileriyle diğer istatistikler görülebiliyor. 2022 Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli kayakçımız Ayşe Durlu da yeni güncellenen bu uygulamaları geliştiricisi Eddy Healey ile birlikte test etti. Avusturya’da çalışmalarını sürdüren milli sporcu Durlu “Apple Watch’u ve snoww app’i kayak antrenmanlarımda kullanmak hiç aklıma gelmezdi. Bu özellikleri deneyimledikten sonra artık antrenmanlarda kullanabilirim” dedi.