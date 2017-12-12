İngiltere’de, deniz yaşamını korumak için başlatılan ‘FishLove’ kampanyası için birçok ünlü isim balıklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre nesli tükenmekte olan balıkların avlanmaması için yasal düzenleme talep edilen kampanyada İngiliz aktris Jodhi May, ölü bir kılıçbalığı ile poz verdi.

Ünlü oyuncular Gillian Anderson, Emma Thompson ve eşi Greg Wise da kampanya için poz veren isimler arasında yer aldı.

FishLove

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