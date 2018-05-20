Kentte üç nesildir tatlı imalatı yapan Sedat Alpkıray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığındaki anormal fiyat artışı nedeniyle, ülke genelinde başlayan boykota katıldıklarını söyledi.
Fıstık fiyatlarının stokçular tarafından yükseltildiğini belirten Alpkıray, şöyle devam etti:
"Şanlıurfa ve Gaziantep'teki stokçular, ramazanı fırsat bilerek fiyatları yükseltti. Sezon başında üreticiden 45-50 liraya topladıkları fıstığı bize 210-220 liraya satmaya kalkıyorlar. Enflasyonu yükseltmenin, bu kadar haksız kazanç sağlamanın hiçbir anlamı yok. Bu küçük zümreye "dur" demek için kentteki tatlıcılar olarak fıstığı boykot etme kararı aldık. Vatandaşlar da fıstık boykotunda bizi destekledi. Tatlılarda farklı alternatifler ürettik. Şu an tatlıcılar olarak sıkıntımız yok. "
Alpkıray, geçmişten bu yana farklı lezzette tatlılar üretmek için çalışmalar yaptığını belirterek, yaklaşık 5 yıl önce Malatya Valiliği ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen "Ulusal Malatya Kayısılı Yemek ve Tatlı Yarışması"nda tatlılı kayısı ile birincilik ödülü aldığını anımsattı.
KAYISILI, FINDIKLI, CEVİZLİ...
Tatlılarda fıstık haricinde ceviz de kullanıldığını ancak kendilerinin tatlıları farklı lezzetlerle buluşturma gayreti içinde olduklarına işaret eden Alpkıray, "Cevizli kayısılı dilber dudağı ürettik. İl dışından gelen müşterilerimiz çok fazla rağbet gösterdi. Yine fıstığa alternatif cevizli ve çikolatalı tatlılar yapmaya başladık. Fındıklı ve sütlü tatlıları da müşterilerimize sunuyoruz. Tatlılarımızı fıstıkla değil, kayısı çekirdeğiyle süslüyoruz. Cevizli, kayısılı tatlı yapıyoruz. Fıstık kullanmadan yaklaşık 10 çeşit tatlı yapıyoruz. Fıstık eski fiyatına düşene kadar, tüm Türkiye'yi fıstık boykotuna katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Müşterilerden Şahin Oymak ise baklavacıların fıstık boykotunu vatandaş olarak desteklediklerine vurgu yaparak, "Eskiden fıstıklı tatlı vardı, şimdi kayısılı, cevizli, kayısı çekirdekli, fındıklı tatlılar var, bunları yiyeceğiz. Fıstıklı tatlılara ara vereceğiz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.