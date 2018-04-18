Fıstıklı arapsaçından, sinkontaya: Sakin Şehir Seferihisar’ın yerel lezzetleri

Tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve huzur getirmediği, insanların farklı bir yaşam biçimi aramaları kentsel boyutta Cittaslow yani Sakin Şehir hareketini ortaya çıkardı. Sakin Şehir felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunuyor.

1999 yılında küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına karşı İtalya’da ortaya çıkan “Sakin Şehir (CittaSlow)” hareketi, üretimden çok tüketmeye, hızlı yaşamaya ve mekanikleşmeye karşı felsefesiyle günümüzde 28 ülkede 182 üyeye yayıldı.

İzmir’in güney kesiminde yer alan Seferihisar ise 2009 senesinde akımın gerekliliklerini yerine getirerek Türkiye’nin ilk sakin yaşayan şehri oldu ve bu çerçevede çeşitli projeler geliştirmeye başladı.

Seferihisar’ın sahip çıktığı özellikleri ve yerel lezzetleri “Yerel Mutfak Global Lezzet” projesi kapsamında 26-27-28 Nisan’da İstanbul’da lezzet düşkünleriyle buluşacak. Baklalı enginar dolma, şevketi bostan, ot haşlama, fıstıklı arapsaçı, sinkonta, sıra köftesi, balıklama, balık çorbası, oğlak, sakızlı tarhana, mandalina soslu lorlu kek, sakızlı lohusa kurabiye gibi Seferihisar’ın yerel lezzetlerini İstanbul’da tatmak mümkün olacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER