Pasta ve Şekerleme Grubu Meslek Komitesi üyeleri, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) bir araya geldi.

İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat, burada yaptığı konuşmada, Antep fıstığının geçen yıl 60 lira olan kilogram fiyatının bu yıl 150 liraya çıktığını, fiyat artışının 60 liralık kısmının ise son 4 günde görüldüğünü söyledi.

Bu durumun izah edilemez olduğunu belirten Murat, "Baklavanın en önemli ham maddelerinden Antep fıstığındaki aşırı ve suni fiyat artışları sektörü tehdit eder duruma gelmiş ve biz baklava üreticilerini fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almaya zorlamıştır." dedi.

Fiyat artışının sektördeki karaborsacı tüccarlardan kaynaklandığını, bazı aracıların piyasayı yükseltmek için spekülasyon yaptığını savunan Murat, şöyle devam etti:

"Biz İzmirli tatlıcılar olarak, Antep fıstığı fiyatlarındaki bu anlamsız artışı ürünlerimize yansıtarak müşterilerimiz karşısında zor durumda kalmaktansa fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımız 17-20 Mayıs'ta 400 satış noktasında uygulanacak ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacaktır."

Murat, Antep fıstığı için makul kilogram fiyatının 120 lira olduğunu, 2 ay sonra yeni mahsulün piyasaya girmesiyle fiyatların 70-80 liraya inmesini beklediklerini dile getirdi.

Bu süreçte cevizli baklava üretimine devam edileceğini belirten Murat, vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi.

Murat, 4 gün boyunca vitrinlere konulacak boş baklava tepsilerinde "Bugün fıstık yok, boykot var" yazılı afişin olacağını da sözlerine ekledi.