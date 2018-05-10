Gelişmiş sağlık ve egzersiz özellikleriyle donatılan Fitbit Versa, 4 gün gibi uzun bir pil ömrü vadediyor. Fitbit ayrıca mayıs ayından itibaren kadın sağlığı takip özelliğinin de tüm giyilebilir cihazlarında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Kadın sağlığı takip özelliği, kadınların adet döngüleri ile genel sağlık durumları arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Fitbit OS 2.0 işletim sistemiyle çalışan Versa’da egzersiz modları, SmartTrack yüzme takibi ve otomatik uyku safhası takibi gibi özellikler de yer alıyor.

Android kullanıcıları için hızlı mesaj cevaplama seçenekleri sunan Versa, uygulamalar, takvim, arama ve kısa mesajlar için akıllı telefon bildirimlerine ve büyük bir uygulama mağazasına da sahip.

Android, iOS ve Windows işletim sistemiyle çalışan cihazlarla uyumlu çalışan Fitbit Versa’nın siyah alüminyum kasalı siyah, gümüş alüminyum kasalı gri ve rose gold alüminyum kasalı şeftali renk seçenekleri bulunuyor.

Versa, 15 Mayıs’tan itibaren D&R, Beymen, Vakkorama, Hepsiburada.com ve Mobicom.com.tr üzerinden 1.199 TL’ye satın alınabilecek.

Fitbit ayrıca 2018’in ikinci çeyreğinde çocuklara yönelik ilk hareket takip cihazı Fitbit Ace’i piyasaya sürecek.

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