Fitch, Deutsche Bank'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunun “A-“ seviyesinden “BBB+” seviyesine çekilirken, not görünümünün “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.

Fitch derecelendirme sistemine göre A- orta üst düzeye işaret ederken, bir altındaki BBB+ ise orta düşük seviyede karşılık buluyor.

Bankanın tüm borç ve mevduat reytinglerinin de bir basamak düşürüldüğü belirtilirken, kredi notu indirimine gerekçe olarak bankanın gelirleri üzerinde baskının devam ediyor olması gösterildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde bankanın yeniden yapılanma maliyetlerininin net gelirlerde azalışa neden olmasının beklendiği belirtildi.

Deutsche Bank geçtiğimiz yıl 30 milyar euro gelir elde etmesine rağmen 1.35 milyar euro zarar açıklamıştı. Dev bankanın aktifler toplamı ise 1.5 trilyon euro üzerinde.

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