Dolar fiyatları TCMB'den gelen dünkü son dakika faiz kararı ve piyasalarda olumlu etki bırakan PPK mesajları sonrasında yüzde 1 üzerinde düşüş kaydederek 3.80 TL'den 3.77'ye dek gerilemişti.

Düşen kur haftanın son gününe de bu seviyelerden başladı, ardından yüzde 0.9'u aşan yükselişle 3.80'in üzerine çıktı. Dolar kapanış önceki saat 18:45'te 3.8017 TL'den işlem görüyor.

FİTCH'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi durumunun, yüksek enflasyon ve dış finansman hassaslıkları ve makroekonomik volatilite ile düşük kamu borcu, mali istikrar ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelerden daha iyi olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017'de yüzde 6,8 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin "güçlü büyüme" yakaladığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin son 5 yılda yakaladığı ortalama büyüme oranı olan yüzde 5,6'nın benzer ülkelerin ortalaması olan yüzde 3,5'in çok üzerinde olduğuna işaret edilirken, teşvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan ülkelerdeki sağlam büyümenin Türkiye ekonomisini 2017'de desteklediği de ifade edildi.

Merkez Bankası dün faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken enflasyonda baz etkisiyle düşüş olsa bile sıkı duruşun korunacağı mesajı verdi. Türk Lirası da dün bu gelişmeyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve gelişen ülke paraları arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Analistler 3.80 noktasının direnç olduğunu belirtirken bugün bandın aşılmasıyla birlikte Fitch'in Türkiye için açıklayacağı görünüm raporu bekleniyor. Fitch'in yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notta veya durağan görünümde değişiklik yapması beklenmiyor. Bu nedenle piyasaya etkisinin de sınırlı kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan,Suriye'ye dair jeopolitik risk ve Afrin konusundaki haber akışının TL üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.

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