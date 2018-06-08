Sultanlar tam yol!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nin 4. haftasındaki 3. ve son maçında Güney Kore’yi set vermeden yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Tayland’ın Nakhon Ratchasima şehrinde oynanan mücadelede rakibini 25-19, 25-21 ve 25-23‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar’da 12’şer sayı üreten Zehra ve Meliha galibiyette önemli pay sahibi oldular.

Kore’de ise eski Fenerbahçeli ve yeni Eczacıbaşı VitrAlı Yeon Koung Kim, 14 sayıyla maçın en skorer ismi olarak dikkat çekti.

12 maçta 9 galibiyet FIVB Milletler Ligi’ndeki 12’nci maçında 9’uncu galibiyetini alan ve puanını 28’e yükselten Sultanlar, 16 takımlı genel klasmanda ABD ve Sırbistan’ın ardından 3. sırada bulunuyor.

Güney Kore: 0 - Türkiye: 3

Salon: Chatchai

Hakemler: Taghreed Khattab (Mısır), Xihgbiao Chen (Çin)

Güney Kore: Heejin Kim, Koung Kim, Su Ji Kim, Yang, Jaeyeong Lee, Dayeong Lee (Yim, Hee Lee, Jeongah Park)

Türkiye: Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya)

Setler: 19-25, 21-25, 23-25

Süre: 81 dakika (24, 27, 30)