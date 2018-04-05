Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur yaptığı açıklamada, sarımsağın "Kastamonu'nun beyaz altını" olduğunu, iklim ve toprak yapısı dolayısıyla Taşköprü sarımsağının aromasının ise diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Sarımsak fiyatının 2016 yılında zirveye ulaştığına işaret eden Butur, "Sarımsağın kilogramı 20 liraya kadar çıkmıştı. Bu aslında çok iyi olmadı. Bu durum 2017 yılında üretimi artırdı. Bu sebeple geçen yıl fiyatlar oldukça düşük seyretti, üretici için hayal kırıklığı oldu" dedi.

Sarımsakta 8-10 yıldır belirli bir istikrar bulunduğunu, kilogramının 5 ila 10 lira arasında satıldığını belirten Butur, bu istikrarın fiyatın çok yükselmesi ve buna bağlı olarak ekim alanın artmasıyla bozulduğunu anlattı. Bu yıl da en az 2017 yılındaki kadar sarımsak üretimi olacağına dikkati çeken Butur, "2016 yılında 22 bin ton, 2017 yılında da 30 bin ton civarında sarımsak rekoltemiz oldu. Diğer bölgelerde de ürün fazlalığı var. Onun da etkisiyle geçen sene fiyatlarda gerileme oldu. İnşallah 2018 yılında sarımsağımız para eder. İnşallah geçmiş yıllardaki gibi bir istikrar sağlanır" ifadelerini kullandı.

Sarımsak üreticisi Seyfi Emre de çocukluk yıllarından itibaren sarımsak üretimi yaptığını dile getirerek, "Ekim zamanından bir süre önce tarlaya gübre atıp sonra traktörlerle sürüyoruz. Genellikle elle dikim yapıyoruz. Makine ile dikim verimsiz oluyor" dedi.

Bu yıl çok fazla kar yağmadığını belirten Emre, buna karşın son zamanlarda yağan yağmur dolayısıyla kuraklık olmayacağını düşündüklerini söyledi. Sarımsak fiyatında geçen yıl büyük düşüş yaşandığını vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl 13 liradan sarımsak tohumu aldım. Sarımsağı ise 1 liraya sattım. İşçi maliyetleri çok yüksek. 70 liradan işçi getiriyoruz. Yemeği, araba masrafını da katarsak bir kişinin maliyeti 100 liraya yaklaşıyor. Sarımsak para etmediği için birçok üretici işçi getiremedi. Ekim alanı çok fazla. Üretici, sarımsak para ediyor diye diğer bütün mahsullerini azalttı, sarımsağa yüklendi. Türkiye'de belirli birkaç il vardı sarımsak üreten, şimdi en az 50 ilde yetiştiriliyor. Bizden daha fazla üreten iller var ama sarımsağının kalitesi bizim ürünümüzü tutmaz. Kalite olarak çok farklı."

Münire Emre de sarımsak dikiminin oldukça zor olduğunu anlatarak, "Dikim işlemleri şubat ayının 10'larında başlar. Sabah 08.00'de gelip akşam 07.00'ye kadar çalışıyoruz. Bu kadar emeğe rağmen sarımsak para etmeyince üzüyoruz. İnşallah bu yıl sarımsağımız para eder" diye konuştu.