Fiyatı 500 liradan 100 liraya kadar düştü

Aksu ilçesindeki 2 dönümlük serada örtü altı yeşil erik üretimi yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini 14 Şubat günü yetiştirmesiyle dikkat çekti. İlk hasatta 70 kilo erik elde eden ve kilosunu 500 liraya satan Avcı, aynı 280 ağaçtan ikinci kez erik hasadına başlandı. Çiftçi Avcı, 14 Şubat'ta yetiştirdikleri eriğin kilo fiyatının 500 lira olduğunu belirterek, tanesini 12,5 liraya sattığını söyledi. İlk etapta 70 kilo erik topladıklarını dile getiren Avcı, "Şimdi ikinci hasada geçtik. Fiyatlar 80 ile 100 lira aralığında dolanıyor. İlerleyen günlerde daha da düşecektir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ikinci hasat eriği de yurt dışına göndermeye başladıklarını kaydeden Cengiz Avcı, en küçüğü 250 gram olan paketleri ihraç ettiklerini anlattı. Avcı, "700- 800 kilo hasat bekliyoruz. Üçüncü hasat daha olacak, nisan ayında yeni meyveler gelecek. Aynı ağaçtan 3 hasat yapmış olduk. Ağaç, sebze gibi oldu. 2019 yılında da rekor kırmayı planlıyorum. Yine şubat ayında yetiştiririz; ama umarım zamanı daha erkene çekmeyi başarırız" diye konuştu.

Çiftçi Avcı, bu kış havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni budama yöntemiyle seradan ürünü erken aldıklarını söyledi.

Cengiz Avcı'nın yetiştirdiği eriğin ihracatını yapan Fatih Bulut da mevsimin ilk yeşil eriğinin Avrupa'ya bu seradan gönderildiğini belirterek, çiftçi Avcı'yı tebrik etti. Bulut, erikleri Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihraç ettiklerini kaydetti.