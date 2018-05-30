Fiyatlar 50 lira birden düştü

Ramazan ayıyla birlikte baklavalık fıstığın fiyatı 5 gün içinde 70 TL’den 210 TL’ye çıkınca sektörün önde gelen baklava üreticileri BAKTAD öncülüğünde fiyat artışını protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı amacına ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da desteğini alan Baklava üreticileri 1 hafta boyunca fıstıklı baklava üretmeyince fiyatlar kilo bazında 50 tl birden geriledi. 210 TL’ye satılan baklavalık fıstık 160 TL’ye kadar geriledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Necati Göksu, “Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalcak. Baklava bizim milli değerimiz. Böyle önemli bir geleneği stokçuların insafına bırakmamalıyız. Her ne kadar fıstık fiyatları gerilese de hala çok yüksek. Bakanlığımızın öncülüğünde profesyonel lisanslı depoculuğun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar anormal fiyat artışları baklava üreten firmaları çok zora sokuyor” ifadelerini kullandı.
BAYRAMDA AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN
Baklava üreticileri olarak Ramazan ayında zam yapmadıklarını aktaran Necati Göksu, “Baklavaya zam yaparak 100 liraya üretmek yerine hiç üretmemeyi tercih ettik. Düşen fıstık fiyatlarını da bakalava fiyatına anında yansıttık. Kararlı duruşumuz sayesinde vatandaş bu bayramda baklavayı daha ucuza satın alacak. Baklavanın yanısıra fıstık kullanan çikolata, şekerleme, helva gibi pek çok üründe de üreticiler büyük sıkıntı yaşadı. Artan maliyetleri ürünlerine yansıtmamak adına kardan ödün verdi. Fakat bu sorunun kökten çözülmesi ve piyasaya fiyat istikrarı getirilmesi şart ” şeklinde konuştu.
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