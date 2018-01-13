İş-Yaşam

Fiyatları 500 TL'den başlıyor

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kimi evlerinin altındaki depoda işe başladı, kimi devletten hibe alarak ticaret atıldı ama hiçbiri işlerinin bu kadar büyüyebileceğini tahmin edememişti. Küçük yatırımlar ile kendi işlerini kuran 29 başarı hikayesi...

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    1- FİYATLARI 500 İLA 1.000 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

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    Zonguldak Devrek ilçesinde 30 yıldır demir doğrama ve ferforje işi yapan Hasan Demirbaş, kurumuş ceviz, kestane, dut ve kiraz ağaçlarını keserek doğal görünümlerini bozmadan masa, sehpa, dolap ve raf yapıp ekonomisine katkı sağlıyor. Son günlerde moda haline dekorların talep görmeye başladığını ve bu işin sevgi ve emek gerektirdiğini ifade eden Hasan Demirbaş, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    Doğal ceviz, kestane, dut ve kiraz ağacından yapıyoruz. Doğal sehpa, masa yapıyoruz. Bu merak ağaç sevgisinden başladı. Bizim diğer mesleğimiz projecilik ayaklarını yapıyoruz vatandaşlarımızın ilgisi var. Türkiye genelinde son zamanlarda moda haline geldi. Bu paradan çok zevkle yapılan bir iş. 

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    Para kazanmak için bu ağaçları kesenlerde var. Bunlar kuru ağaçtan olması gerekiyor. Kestiğin bir ağacı belki 5 sene sonra yapabilirsin. Şu anda biz eskiden kalma kuru ağaçlarınız vardı onları değerlendiriyoruz. İsteyen vatandaşlara veriyoruz. Bunları bilen alıyor. Farklı farklı fiyatlarla alıcı buluyor. Genelde internet üzerinden alıyorlar. Ankara ve İstanbul'dan sanatçı ve yazar kesimleri alıyor. Ürünleri 500 bin lira ile bin lira arasında satıyorum.

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  • 5 Fiyatları 500 TL'den başlıyor
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    2- OFİSİNDE BAŞLADIĞI HOBİSİ DÜKKAN AÇTIRDI

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