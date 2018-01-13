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"Türkiye'de oyuncak tasarımı çok yaygın değil. Özgün ürünler ortaya çıkarmayı seviyorum. Dergilerde her gördüğümü yapmıyorum. Doğadan ilham alıyorum. Herhangi bir fotoğraftaki obje bile bana ilham oluyor. Objeleri birleştiriyorum ve değişik ürünler ortaya çıkıyor. Markalaşmayı düşünmemiştim ama çevremden özel siparişler almaya başladım. Çevrem ve ürünlerimi alanlar elimin iyi olduğunu söylüyorlar. Ailemin desteğiyle ben de bunun üzerine kendi ismimden ilham alarak markama 'Love' ismini koydum. Annem ve ürünleri alanlar artık bana 'ipe hayat veren kız' diye sesleniyor, bu çok mutlu ediyor beni. Umarım bu tasarımlar, görenlerin ve alanların içini ısıtacaktır. Çünkü sevgiye tüm dünyanın ihtiyacı var."