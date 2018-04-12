Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren mezgit, uskumru ve istavrit, fiyatıyla hem satıcıyı hem de alıcıyı mutlu ediyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, sezon sonuna doğru balık fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Taze ve ucuz balık almak isteyen vatandaşları pazara davet eden Bisteren, "Şu anda balık isteyenler için tam zamanı. Mezgit, uskumru ve istavrit 10 lira. Bundan daha düşüğü olmaz. Sezonun en düşük fiyatları bunlar. Balık şu anda çok bol çıkıyor. 3 gün sonra sezonda kapanacak. Almak isteyen gelsin dolabını doldursun. Taze taze balık satıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı balık almaya bekliyoruz. Hem sağlıklı hem ucuz" diye konuştu.



"SEZONUN EN İYİ HAMSİSİ"



Balıkçı Hamza Köksoy da denize açılan balıkçı teknelerinin limana kasalarca balıkla döndüğünü belirtti.

Tezgahlarda balık bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy, "Sezon biterken balık bolluğu yaşıyoruz. Çok kaliteli balıklar var tezgahlarda. Özellikle sezonun en iyi hamsisi bugünlerde tezgahta yerini aldı. Vatandaşlarımızı bu ucuzluktan yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.