Fiyatta iyi, teknoloji üretiminde ise beceriksiz çıktık

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Tarkan Kadooğlu, KOBİ'leri dijitalleştirmenin ekonomi için hem yerli hem de milli bir politika olması gerektiğini belirtti. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Anadolu’da üretim yapan sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla İş Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci fazını oluşturan “Dijital Anadolu Raporu”, Sektörel Dernekler Federasyonu'nun (SEDEFED) katkılarıyla yayımlandı.
HAZIRLIK ORANI İYİ AMA…
Gazete Habertürk'ün haberine göre raporun, Türkiye'nin dijital dönüşümde, başta KOBİ’lerin lehine olmak üzere önemli adımlar atmak zorunda olduğunu gösterdiğini bildiren Kadooğlu, şöyle konuştu:
“Rekabetin, sektörlerin iş yapış biçiminin hızla değiştiği yeni dünyada Türkiye, adımlarını hızlandırmalı. Teknolojik hazır olma endeksinde 139 ülke arasında 48’inci sırada yer alıyoruz. En iyi olduğumuz alt endeks ikincilikle fiyat uygunluğu, en kötü olduğumuz alt endeks ise 69'unculukla beceriler. Global İnovasyon Endeksi’nde 127 ülke arasında 43’üncü sıradayız. Küresel Rekabet Endeksi’nde ise 137 ülke arasında 53'üncü. Bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye bilgi ve teknoloji üretmek, bu alanda ihracat yapar konuma erişmek, sektörleri hızla bu dönüşüme adapte etmek zorunda. Aksi takdirde dünyanın yeni hızını yakalamak, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası pazarda rekabet edebilirlik çok zor olacak.”
Sektörlerin güçlü ve zayıf yanlarının anlaşılması ve hızla çözümler ortaya konulması gerektiğine dikkati çeken Kadooğlu, şunları kaydetti:
“Türkiye acilen dijital dönüşümü, sektörel koşullara uygun, verimlilik artışı yaratacak şekilde kurgulamalıdır. Bunu yapabilirsek, işte o zaman sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir sıçrama yaratabiliriz. KOBİ'leri dijitalleştirmek ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olmalıdır.”
İŞ YAPMA BİÇİMLERİ HIZLA DEĞİŞECEK
Rapor artan işbirliklerinin, geleneksel sektörlerdeki iş yapma biçimlerini değiştireceğini ve şirketlerin inovasyona açık yatay gelişime odaklanması gerektiğini de ortaya koyuyor.
GERİ KALIRSAK REKABET GÜCÜMÜZ KALMAZ
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Orta Gelir Tuzağı’ndan” çıkışın, dijital dönüşüm sürecinin doğru yönetilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Kadooğlu bunun ülke ekonomisinin geleceği açısından önemine işaret ederek, “Global İnovasyon Endeksi’nde 127 ülke arasında 43’üncü sıradayız, Küresel Rekabet Endeksi’nde ise 137 ülke arasında 53’üncü. Bu rakamlar da gösteriyor ki Türkiye bilgi ve teknoloji üretmek, bu alanda ihracat yapar konuma erişmek, sektörleri hızla bu dönüşüme adapte etmek zorunda. Aksi takdirde dünyanın yeni hızını yakalamak, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası pazarda rekabet edebilirlik çok zor olacak.”
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