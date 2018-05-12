Fjolnir - FH Hafnarfjördur maç önü

Fjolnir ve FH Hafnarfjördur, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Fjolnir 2 puanla 9. sırada, FH Hafnarfjördur 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Fjolnir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 535 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fjolnir kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Fjolnir son hafta oynanan Grindavik maçında 2-1 yenildi.

FH Hafnarfjördur ise Breidablik maçında 0-1 yenildi.

Fjolnir, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FH Hafnarfjördur 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.