Fjolnir - Grindavik maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fjolnir, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Grindavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Fjolnir 9 puanla 9. sırada, Grindavik 14 puanla 3. sırada bulunuyor. Fjolnir son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Grindavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Fjolnir galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Grindavik galibiyet oranı 2.90.

Fjolnir önceki hafta Grindavik mücadelesinde 2-1 yenildi.

Grindavik, Fjolnir karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fjolnir, 5 gol attı ve 8 gol yedi.

Grindavik, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grindavik 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.