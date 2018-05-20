Fjolnir - KR Reykjavik maç önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fjolnir, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü KR Reykjavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Fjolnir 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken KR Reykjavik 5 puanda ve 7. sırada. Fjolnir son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 527 kodlu maçı oynayanlar; Fjolnir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KR Reykjavik galibiyet oranı 0.00.

Fjolnir önceki hafta Grindavik mücadelesinde 2-1 yenildi.

KR Reykjavik ise Stjarnan maçında 0-1 yenildi.

Fjolnir, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

KR Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KR Reykjavik, 5 gol atarken 5 gol yedi.