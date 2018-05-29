Fjolnir - Thor Akureyri maçı öncesi rakamlar

Fjolnir ve Thor Akureyri, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü İzlanda Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Fjolnir, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Thor Akureyri son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 237 kodlu maçı oynayanlar; Fjolnir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Thor Akureyri galibiyet oranı 0.00.

Fjolnir son haftadaki Leiknir Faskrudsfjordur müsabasında 1-3 kazandı.

Thor Akureyri, Throttur Reykjavik karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.