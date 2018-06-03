Fjolnir - Valur rakamlar

Fjolnir ve Valur, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. Maç öncesi Fjolnir 9 puanla 5. sırada, Valur 9 puanla 6. sırada bulunuyor. Fjolnir son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Valur son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fjolnir kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Valur sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Fjolnir önceki hafta Valur mücadelesinde 4-2 kazandı.

Valur ise Fjolnir karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fjolnir, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Valur, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valur 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.