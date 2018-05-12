FK Baumit Jablonec - MFK Karvina maçı ne zaman?

FK Baumit Jablonec ve MFK Karvina, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 47 puanlı FK Baumit Jablonec 5. sırada bulunuyor, MFK Karvina 26 puana sahip ve 15. sırada. FK Baumit Jablonec son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MFK Karvina, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 501. İddaa'da FK Baumit Jablonec kazanır 1.25, berabere biter 4.00, MFK Karvina kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

FK Baumit Jablonec önceki hafta Teplice mücadelesinde 1-0 yenildi.

MFK Karvina ise Zbrojovka Brno maçında 1-1 berabere kaldı.

FK Baumit Jablonec, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 10 gol yedi.

MFK Karvina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. MFK Karvina, 10 gol atarken 19 gol yedi.