FK Baumit Jablonec - Slovacko maç önü

FK Baumit Jablonec ve Slovacko, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. FK Baumit Jablonec 53 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Slovacko 31 puanda ve 11. sırada. FK Baumit Jablonec son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slovacko, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FK Baumit Jablonec kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Slovacko sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

FK Baumit Jablonec son hafta oynanan Slovacko maçında 3-1 kazandı.

Slovacko ise FK Baumit Jablonec maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FK Baumit Jablonec, 24 gol attı ve 11 gol yedi.

Slovacko ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovacko, 8 gol atarken 15 gol yedi.