FK Baumit Jablonec - Slovan Liberec maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. FK Baumit Jablonec, 29 Nisan 2018 Pazar günü Slovan Liberec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. FK Baumit Jablonec 41 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Slovan Liberec 42 puanda ve 5. sırada. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Slovan Liberec, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 617 kodlu maçı oynayanlar; FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Slovan Liberec galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

FK Baumit Jablonec son hafta oynanan Hradec Kralove maçında 0-3 yenildi.

Slovan Liberec ise Vysocina Jihlava karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FK Baumit Jablonec, 20 gol attı ve 10 gol yedi.

Slovan Liberec, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovan Liberec 14 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.