FK Baumit Jablonec - Slovan Liberec maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. FK Baumit Jablonec, 29 Nisan 2018 Pazar günü Slovan Liberec takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi FK Baumit Jablonec 41 puanla 6. sırada, Slovan Liberec 42 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Slovan Liberec son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 617. İddaa'da FK Baumit Jablonec kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Slovan Liberec kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FK Baumit Jablonec son hafta oynanan Hradec Kralove maçında 0-3 yenildi.

Slovan Liberec ise Vysocina Jihlava maçında 1-4 yenildi.

FK Baumit Jablonec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FK Baumit Jablonec, kendi sahasında 20 gol attı, 10 gol yedi.

Slovan Liberec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovan Liberec, 14 gol atarken 15 gol yedi.