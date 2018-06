FK Linköping City - Karlslunds IF karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey maçında FK Linköping City ile Karlslunds IF, 21 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. FK Linköping City 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Karlslunds IF 10 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi FK Linköping City, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karlslunds IF son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FK Linköping City kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Karlslunds IF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FK Linköping City son hafta oynanan Motala AIF FK maçında 2-1 yenildi.

Karlslunds IF, Varmbols FC karşılaşmaında 0-3 kazandı.

FK Linköping City, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Karlslunds IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karlslunds IF, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.