FK Tambov - Tyumen karşılaşma önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. FK Tambov, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Tyumen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi FK Tambov 61 puanla 4. sırada, Tyumen 36 puanla 16. sırada bulunuyor. FK Tambov son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tyumen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; FK Tambov galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Tyumen galibiyet oranı 5.50.

FK Tambov son haftadaki Krumkachy müsabasında 4-0 kazandı.

Tyumen, SOYUZ-Gazprom Izhevsk karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FK Tambov, 38 gol attı ve 14 gol yedi.

Tyumen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tyumen, 13 gol atarken 28 gol yedi.