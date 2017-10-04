Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da ortaya çıkan bir uyuşturucu tipi olan Flakka, insanları oldukça endişelendirdi. Zira, Flakka adlı bu uyuşturucuyu kullanan insanlar, tıpkı bir zombi gibi reaksiyon gösteriyor. Peki Flakka nedir? Flakka hapı insanları zombiye mi dönüştürüyor? İşte detaylar...

FLAKKA NEDİR?

Flakka adlı uyuşturucu, ilk olarak Amerika'da ortaya çıktı. Rusya menşeili olan bu hap, son olarak geçtiğimiz günlerde Brezilya'da ortaya çıktı ve hapı kullanan insanların görüntüsü dünya gündemine oturdu.

Uyuşturucunun etkisindeki insanlar, tıpkı bir zombi gibi davranıyor ve etrafta bulunan kişilere saldırıyor. Aynı zamanda uyuşturucunun etkisindeki bir kişi de otobüsün camına kafa atıyor. Oldukça endişe yaratan bu durum karşısında vatandaşlar da tedirgin durumda.

Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü etkilere sahip olan sentetik uyuşturucu, kullanan kişileri çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak beyin hasarı bırakıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde çıkan haberlerde, Flakka kullanan kişilerin insanların yüzlerini parçaladığı ve insanlara zarar verdiği belirtilmişti. İlk 15 dakika içerisinde etki göstermeye başlayan Flakka, ortalama 4-8 saat arasında etkisini sürdürüyor.

Halisünasyon, saldırganlık, kaygı, disoryantasyon, yüksek vücut ısısı, acıya duyarsızlık ve hiper-saldırganlık gibi etkileri bulunan Flakka hapı tıpkı bir banyo tuzuna benziyor.

Flakka

Flakka nedir

Flakka hapı

zombi