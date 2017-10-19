'Flakka'yı zombi etkisiyle tanımlamak doğru değil'

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "flakka" adlı sentetik uyuşturucunun "insanı zombi gibi yapıyor" şeklinde lanse edilmesinin, gençlerde daha fazla merak uyandırabileceği uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Dilbaz, 10 yıl önce sentetik maddelerin piyasaya sürüldüğünü, bu tür maddelerin son yıllarda hızla çeşitlendiğini söyledi.

Birkaç yıl önce bonzaiden dolayı birçok gencin hayatını kaybettiğini anımsatan Dilbaz, "Kara paranın bulunduğu bir alan olduğu için türleri çok hızlı değişiyor. Birkaç sene önce 'flakka' dediğimiz uyuşturucu türü ortaya çıktı. Aslında bu maddeyi 'insanı zombi gibi yapıyor' şeklinde lanse ettiğinizde, gençlerin ilgisini çekiyor. Çünkü gençlik dönemi insanların en uç şeyleri merak ettiği bir dönem." dedi.

Gençlik dönemindeki insanların her şeyi çok çabuk merak edebildiğini ifade eden Dilbaz, medya organlarını ve yetkilileri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

"ZOMBİ GİBİ BİR DAVRANIŞI YOKTU FAKAT SALDIRGANLIĞI VARDI"

"(Flakka, bonzaiden daha kötüdür ya da daha iyidir) şeklinde bir sınıflandırma çok uygun değil." diyen Dilbaz, sentetik uyuştucunun genel olarak benzer etkiler yapabildiğine işaret etti.

Dilbaz, bonzai çeşitlerinin hızlı artması nedeniyle idrarda saptanmasının zor olduğunu, ailenin gençlerdeki problemi anlamasının ve tedavi sürecinin bu nedenle geciktiğini belirterek, "Hastanemizde en ileri tetkikler kullanarak, hemen hemen tüm var olan uyuşturucu türlerini belirleyebiliyoruz. Tabii ki her gün başka bir şey çıkıyor. Her tür, yeni bir tehlike demek." değerlendirmesini yaptı.

Şimdiye kadar "flakka" kullanan bir bağımlıya rastladığını aktaran Dilbaz, "Flakka kullanan gencin aslında denildiği gibi zombi gibi bir davranışı yoktu, fakat saldırganlığı vardı." dedi.

"TÜRKİYE'YE 'HAVUZ KİMYASALI' ADI ALTINDA GİRİYOR"

Emekli emniyet mensubu ve Bağımlılık Danışmanı İsa Altun ise "flakka" maddesinin ilk defa Brezilya'da ortaya çıktığını, daha sonra ABD'den çeşitli yollarla Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

İstanbul'daki gümrüklerden bazı maddeler adı altında uyuşturucunun geçtiğine dikkati çeken Altun, "Flakka'nın ham maddesinin Türkiye'ye özellikle havuz kimyasalı adı altında girdiğini duyuyorum. Zaten şekil itibarıyla limon tuzuna benziyor. Gümrükten binlerce mal geçtiği için bunları denetlemek çok mümkün değil ama bu konuda çok büyük bir titizlik sergilenmesi gerekir. Flakka'nın, havuz kimyasalının yanı sıra 'gübre, şampuan ve temizlik yapımında kullanılan madde' denilerek, Türkiye'ye giriş yaptığı şeklinde bilgiler var." ifadelerini kullandı.

Flakka

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