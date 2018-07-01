Hollanda basınının iddiasına göre Beşiktaş, Ryan Babel için Flamengo'dan gelen 6 milyon Euro değerindeki bonservis bedeli teklifini reddetti.

Voetbal International haberinde Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'in "Babel İstanbul'da çok mutlu ve bir yıl daha kontratı var" sözlerine yer verirken, Beşiktaş'ın Babel için 8 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Flamengo'nun Babel için 3 yıllık kontratın ise hazır olduğu iddia edildi.

Ajax'ta başladığı kariyerinde Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain ve Deportivo formaları da giyen 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonda 45 resmi maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı.