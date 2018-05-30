Flamengo - Bahia sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Bahia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 14 puanlı Flamengo 1. sırada bulunuyor, Bahia 8 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bahia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 296. İddaa'da Flamengo kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Bahia kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Vitoria mücadelesinde 1-2 kazandı.

Bahia ise Sao Paulo maçında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flamengo, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Bahia, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bahia 0 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.