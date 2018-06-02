Flamengo - Corinthians maçı rakamları

Flamengo ve Corinthians, 03 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 17 puanlı Flamengo 1. sırada bulunuyor, Corinthians 14 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 394 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Corinthians galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Flamengo son hafta oynanan Vitoria maçında 1-2 kazandı.

Corinthians, Sport Recife karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Flamengo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flamengo, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Corinthians ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Corinthians, 6 gol atarken 4 gol yedi.