Flamengo - Internacional maçı öncesi rakamlar

Flamengo ve Internacional, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Flamengo 7 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Internacional 4 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 603 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flamengo kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Internacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Flamengo son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 0-0 berabere kaldı.

Internacional, Fluminense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Internacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Internacional, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.