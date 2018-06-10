Flamengo - Parana karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Parana takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Flamengo 23 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Parana 9 puanda ve 18. sırada. Flamengo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Parana, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 321 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Parana galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Flamengo önceki hafta Parana mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Parana ise Flamengo maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Flamengo, 8 gol attı ve 1 gol yedi.

Parana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Parana, 2 gol atarken 6 gol yedi.