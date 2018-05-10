Flamengo - Ponte Preta maç önü

Flamengo ve Ponte Preta, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ponte Preta son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 566 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flamengo kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Ponte Preta sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 2.05, karşılıklı gol yok 1.40 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Vitoria mücadelesinde 1-2 kazandı.

Ponte Preta, Vasco da Gama karşılaşmaında 2-1 yenildi.