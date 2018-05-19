Flamengo - Vasco da Gama karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Flamengo 10 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Vasco da Gama 7 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Flamengo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 319 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Flamengo kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Vasco da Gama sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Flamengo önceki hafta Nova Iguaçu mücadelesinde 0-1 kazandı.

Vasco da Gama ise Volta Redonda karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Flamengo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flamengo, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Vasco da Gama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Vasco da Gama, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.