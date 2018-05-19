Flamengo - Vasco da Gama maçı heyecanı

Flamengo ve Vasco da Gama, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 10 puanlı Flamengo 1. sırada bulunuyor, Vasco da Gama 7 puana sahip ve 7. sırada. Flamengo son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Flamengo kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Vasco da Gama kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Flamengo son hafta oynanan Nova Iguaçu maçında 0-1 kazandı.

Vasco da Gama ise Volta Redonda karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Flamengo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flamengo, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 1 gol atarken 1 gol yedi.