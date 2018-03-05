Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ege kıyılarını vurdu. Bodrum başta olmak üzere Tüm Egede hissedilen fırtına özelikle Yunanistan'ın İstanköy adasını vurdu. Deniz açığında 90 km hıza ulaşan fırtına nedeniyle sabah Yunan adalarına giden feribotlar geri dönüş sağlayamadı.

İHA'nın haberine göre, Yunanistan'ın İstanköy adası başta olmak üzere Rodos, Mikonos, Kalimnos'da bulunan yaklaşık 40 Türk vatandaşı geri dönüş sağlayamadı. Yunan adalarında mahsur kalan Türk turistlerin yarın sabah Bodrum'a dönecekleri öğrenildi.

Günü birlik tatil için İstanköy adasına giden Göztepe Bodrum futbol akademisi bölge sorumlusu Emrah Çatak, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini ve adada mahsur kaldıklarını ifade etti. Havalimanlarının da kapalı olduğunu belirten Çatak, yarın ilk seferle Bodrum'a döneceklerini söyledi. Feribot firmasının ise hiç bir şekilde masraflarını karşılamadığını açıkladı.

Bodrum'da gün içinde hafif şiddette esen rüzgar akşam saatlerine doğru fırtına şeklinde esmeye başladı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yarımada'nın güney sahillerini büyük dalgalar vurdu. Sahil kenarlarında hizmet veren işletmelerin çalışanları da dalgalardan işletmeleri zarar görmesin diye çeşitli tedbirler aldı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

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