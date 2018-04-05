AA'nın haberine göre, Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30’da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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