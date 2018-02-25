Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanyaspor- Trabzonspor maçında görevli askerleri, maç sonrası birliklerine taşıyan Alanya Belediyesine ait otobüs Kestel Kavşağı’nda kontrolden çıkıp devrildi.

İHA'nın haberine göre, kazada otobüs sürücüsü ile araçta bulunan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 jandarma yaralandı. Yaralı askerler ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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