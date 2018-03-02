Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda seyir halindeki Erdoğan Çakmak'ın kullandığı 06 DN 0203 plaklı TIR, Düden Kavşağı'ndaki üst geçidin ayağına çarptı.

AA'nın haberine göre, alev alan TIR'ın, çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

TIR'ın çekilmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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