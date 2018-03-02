Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı'nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

DHA'nın haberine göre, yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere yönlendirildi.

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